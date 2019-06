COPA AMERICA VENEZUELA PERU ARGENTINA COLOMBIA DAZN / Dopo l'esordio vincente di questa notte del Brasile, vittorioso per 3-0 contro la Bolivia, proseguono gli appuntamenti con la Copa America.

Due le gare in programma nella serata di oggi: la prima sfida è tra, valida per il gruppo A, in programma alle 21, mentre l'altro è il big match tra, prima gara del gruppo B, che si giocherà a mezzanotte e che metterà subito di fronte due delle favorite per la vittoria finale.

Tutte le gare di Copa America, tra cui quelle in programma oggi, saranno visibili sulla nuova emittente streaming DAZN, per pc, smartphone, smart tv e tablet. Sconsigliamo lo streaming gratuito offerto da portali come Rojadirecta per la bassa qualità audio e video del servizio offerto da tali siti, che oltretutto sono non legali.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI SU DAZN GRATIS