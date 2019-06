CALCIOMERCATO SAMPDORIA MILAN GIAMPAOLO UFFICIALE / Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Sampdoria. Ad annunciarlo è stato lo stesso club blucerchiato attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale: "Il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo comunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’allenatore all’U.C. Sampdoria fino al ‪30 giugno 2020‬ - si legge - Insieme con Giampaolo hanno risolto i loro contratti Francesco Conti, Fabio Micarelli, Salvatore Foti e Samuele Melotto.

Anche a loro vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto e un sincero in bocca al lupo".

Liberatosi dai doriani, quindi, Giampaolo ora è libero di firmare con il Milan. Come anticipato da Calciomercato.it, per la sua successione la Sampdoria è ai dettagli con Di Francesco: è stato già raggiunto l'accordo tra le parti, mentre continuano i contatti per arrivare all'intesa con la Roma per liberare l'allenatore.