CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / Il futuro di Icardi continua, imperterrito, a tenere banco in casa Inter. Dopo un caldo inverno vissuto da protagonista tra polemiche e voci di addio, l'argentino è atteso da un'estate torrida. Molteplici sono i club accostati a lui, ma l'opzione più plausibile per Icardi al momento sembra la Juventus, che da tempo ha messo gli occhi su di lui, come annunciato dallo stesso Paratici mesi fa.

Così, proprio 'Maurito' potrebbe fornire un assist ai bianconeri per farlo trasferire più facilmente a Torino: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come riporta stamane 'la Republica', Icardi starebbe vagliando l'idea di lasciare l'Inter a parametro zero e cominciare il prossimo campionato con una nuova maglia: se non si troverà una soluzione sul futuro, l'argentino potrebbe tentare una mossa simile a quella che consentì a Goran Pandev di passare gratis proprio dalla Lazio all’Inter, nonostante il suo caso non sia uguale a quello del macedone. Icardi, dalla sua, potrebbe sostenere che l'Inter lo abbia trattato in maniera diversa rispetto ai compagni, facendo presente la rimozione come capitano, la mancata convocazione contro la Lazio il 31 marzo, l’isolamento nello spogliatoio e il braccio di ferro che ha portato al mancato rinnovo del contratto.