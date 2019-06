JUVENTUS POGBA MILNKOVIC-SAVIC / Un grande colpo a centrocampo da regalare al nuovo allenatore bianconero. La dirigenza della Juventus sonda il terreno per portare a Torino un centrocampista di grande spessore. Il sogno si chiama Paul Pogba, ma c'è da battere la concorrenza del Real Madrid. Il francese è infatti il primo obiettivo di Zidane. Il giocatore sarebbe contento di tornare a Torino, ma l'ostacolo maggiore riguarda il prezzo: la Juve potrebbe provare per questo ad inserire una contropartita. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI.

La richiesta inglese è vicina a 150 milioni di euro, riferisce il 'Corriere dello Sport': un costo decisamente elevato.

Così come alto è il prezzo per Milinkovic-Savic, altro nome gradito dai bianconeri. Il serbo avrebbe già detto sì al trasferimento a Torino, ma la Juventus vorrebbe anche qui inserire una contropartita e arrivare ad una valutazione complessiva di 80 milioni di euro al massimo.