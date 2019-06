CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA JUVENTUS MANOLAS / Tanti club su Kostas Manolas, difensore in uscita dalla Roma.

Se in Italia lastarebbe pensando di imbastire uno scambio alla pari con Gonzalo, ora il, che potrebbe perdere(direzione), sembra inserirsi con forza nella corsa al giocatore: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Gli azzurri, riporta 'Sky', avrebbero proposto ai giallorossi l'inserimento di Diawara come contropartita tecnica. L'opzione, però, non sembra essere gradita particolarmente dai capitolini, intenzionati a chiedere altri elementi pregiati come, per esempio, Dries Mertens, che andrebbe a rinforzare un reparto che potrà avere importanti defezioni (vedi la cessione di Dzeko). La valutazione del centrale greco, concludendo, si aggira sui 36 milioni di euro, cifra prevista dalla clausola rescissoria.