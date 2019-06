CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA / Riorganizzati i vertici societari, il Milan può finalmente dare un'accelerata al suo mercato estivo. Tra i reparti che richiedono maggiori investimenti c'è il centrocampo, che con l'arrivo (sempre più imminente) di Giampaolo necessita di alcuni ritocchi. Il profilo perfetto è Torreira dell'Arsenal, campione che proprio l'allenatore ha fatto crescere alla Sampdoria, che lo lasciò andare per circa 30 milioni di euro.

In difesa, invece, il preferito sembra Dejan, centrale croato del clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Per il centrocampista uruguagio classe 1996, riporta 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio con l'entourage per capire la fattibilità dell'affare. La valutazione attuale può suprerare i 40 milioni di euro, ma la sua apertura al ritorno in Italia, che si aggiunge alla volontà della fidanzata genovese, fa ben sperare. Per quanto concerne la difesa, infine, ieri l'intermediario di Lovren sarebbe stato a Casa Milan: sul tavolo il costo del cartellino, che si aggira sui 20 milioni di euro.