JUVENTUS GUELPA GUARDIOLA / Tutto fa pensare che il prossimo allenatore della Juventus sarà Maurizio Sarri. Ieri, a Milano, gli inviati di Calciomercato.it vi hanno tenuti aggiornati in tempo reale sull'incontro avvenuto tra il Ds Fabio Paratici e l'agente Fali Ramadani, regista dell'operazione per il manager in uscita dal Chelsea.

Nonostante questo, però, c'è chi ancora si aspetta clamorosi colpi di scena che rimetterebbero in corsa Pepdel Manchester City. Oltre al giornalista della 'Rai' Paolo Paganini , infatti, in serata il collega de 'Il Giornale', Luigi, sul suo profilo Twitter sgancia la bomba: "Il Chelsea non libera Sarri in attesa di Lampard. Balle galattiche. Pep (Guardiola, ndr) -Juve sempre più vicini". Vedremo.