Napoli, sprint Lozano: ecco la maxi-offerta

NAPOLI LOZANO / Il Napoli ha scelto di puntare con forza su Hirving Lozano.

È il gioiello messicano delil primo, grande obiettivo per l'attacco dei partenopei con i dirigenti azzurri che nelle ultime ore sono tornati a bussare con forza dal club olandese mettendo sul piatto un'offerta molto importante: si parla di una cifra di circa 40/45 milioni di euro più bonus, molto vicina alla valutazione fatta dal Psv Eindhoven di cui vi avevamo parlato già ad aprile

Passi in avanti molto importanti, dunque, per Lozano che ha già un accordo col Napoli. Il nodo da sciogliere resta legato ai diritti d'immagine del classe '95, ancora in mano al suo ex agente. Il Napoli, però, sta facendo di tutto per chiudere.