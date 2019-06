JUVENTUS SARRI GUARDIOLA PAGANINI / Sembra avvicinarsi sempre di più la fumata bianca per l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, soprattutto dopo l'incontro di oggi a Milano tra Fabio Paratici e l'agente Fali Ramadani, regista dell'operazione con il Chelsea.

Nonostante i segnali vadano verso una risoluzione positiva della trattativa per il manager in uscita dai 'Blues', però, c'è chi continua a tener vivo il sogno dell'arrivo di Pep. In particolare, in serata, è il tweet del giornalista della 'Rai' Paolo Paganini ad accendere nuovamente i tifosi bianconeri: "La telenovela continua. La Uefa non divulga sentenze (sul Manchester City in tema di Fair Play Finanziario, ndr). Sarri ogni giorno deve essere annunciato ma non lo annunciano. Ilnon ha ricevuto richieste per. Non ho riscontri rilevanti ma io mi aspetto ancora qualche grossa sorpresa".