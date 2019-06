Sampdoria, Di Francesco ai dettagli: le ULTIME di CM.IT

SAMPDORIA DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco è pronto a tornare in pista dopo un periodo di riflessione e ha detto 'sì' alla Sampdoria.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Sono ore decisive per la panchina della Samp che, salutato Marco, ha deciso di ripartire dall'ex tecnico giallorosso. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , è stato già raggiunto l'accordo tra Di Francesco ed il club blucerchiato, mentre continuano i contatti per arrivare all'intesa con la Roma per liberare l'allenatore. Dalle parti filtra ottimismo con la fumata bianca che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.