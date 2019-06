Inter, dall'Argentina: Beckham tenta il colpo Icardi

INTER BECKHAM ICARDI / Complicate le ipotesi Napoli e Roma, per Mauro Icardi la destinazione più probabile rimane la Juventus: l'argentino, nonostante il muro contro muro e la ferma intenzione di restare a Milano ribadita più volte, è stato inserito nella lista dei cedibili dal nuovo tecnico Antonio Conte che spera di piazzarlo prima dell'inizio del ritiro estivo di Lugano fissato per l'8 luglio.

Ma in attesa di novità sul fronte interno e di possibili sviluppi col club bianconero, dall'Argentina arriva una clamorosa indiscrezione con una possibile svolta a sorpresa.

Stando a quanto riferisce l'agenzia di stampa argentina 'Telam', infatti, David Beckham ha in mente di allestire una rosa stellare per la sua franchigia Inter Miami pronta a debuttare nel 2020 e si sarebbe messa in contatto proprio con Icardi ed il suo entourage. Ipotesi suggestiva quanto complicata, ma che la dice lunga sulle ambizioni della nuova squadra di Miami che punta a far bella figura fin da subito in MLS.