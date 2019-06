Dalla Spagna, sentenza storica: le partitelle tra colleghi rientrano nell'orario lavorativo

Una sentenza del Tribunale Supremo spagnolo potrebbe cambiare la storia delle partitelle tra colleghi: i giudici, infatti, hanno stabilito che i match del torneo che gli impiegati dell'Altadis, multinazionale che opera nel settore dei tabacchi, disputano con i tabaccai, debbano essere conteggiate come parte dell'orario di lavoro.

I sindacati UGT, Comisiones e CSIF, secondo 'La Voz de Galicia', sostenevano che il tempo dedicato a queste "attività promozionali con i clienti" facessse parte comunque del lavoro degli impiegati, chiedendo che la successiva giornata lavorativa non cominciasse prima di 12 ore dal fischio finale delle partitelle e che qualsiasidovuto alle stesse fosse considerato come avvenuto sul luogo di lavoro. Richieste insolite che, però, la 'Audiencia Nacional' e il 'Tribunal Supremo' hanno considerato valide: ora in Spagna tutti si attendono gli effetti di tale decisione. Quante altre aziende renderanno i loro tornei di calcetto parte integrante della giornata lavorativa?