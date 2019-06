CALCIOMERCATO CELTA VIGO CABRAL PACHUCA / Dopo una lunga militanza in Liga con la maglia del Celta Vigo saluta la Spagna il difensore Gustavo Cabral. Il classe 1985 nato a Isidro Casanova riparte dai messicani del Pachuca.

A comunicare il suo addio è stato lo stesso Celta con un tweet sul proprio profilo seguito da uno splendido comunicato sul sito ufficiale: "Un giocatore emblematico esemplare in tutte le sue sfaccettature, leader e compagno mette fine alla sua esperienza al Celta. Gustavo Cabral, il cui contratto scade il 30 giugno, si imbarcherà in una nuova avventura sportiva lontano dal club dove ha mostrato squisita professionalità e comportamento per sette anni. RC Celta non può che ringraziarti per tutti questi anni di affetto, passione e dedizione assoluta e ti auguriamo il miglior successo ovunque tu vada".

Su Twitter è stato poi annunciato l'approdo in Messico dal Pachuca.