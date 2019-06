Barcellona, Suarez confessa: "Volevo sparire dal mondo"

BARCELLONA SUAREZ LIVERPOOL / Dopo una stagione positiva ma senza l'acuto in Champions, Luis Suarez proverò a rifarsi con la Copa America. Intanto ai microfoni di 'Fox' il centravanti del Barcellona è tornato sulla cocente notte di Liverpool: "Dopo l'eliminazione contro il Liverpool in Champions League volevo sparire dal mondo. Sono stati i giorni peggiori della mia vita e della mia carriera, insieme a quelli del Mondiale del 2014.

Non volevo nemmeno portare i miei figli a scuola, perché tutti avrebbero visto che stavo male. Trascorrevo i giorni senza voglia di fare nulla".

MESSI DELUSO - "Parliamo molto di queste cose tra noi ed è ovvio che gli faccia male. È un essere umano. Il calciatore sa che deve poter sopportare le critiche, ma non quando diventano estreme. Io vedo che ogni giorno si dice che Messi non vuole questo, non vuole tecnico o altro. Non è così. Non dice nulla, invece. E credo che sia così anche nella Nazionale. Anzi, gli chiedevano delle cose e lui diceva: 'Non fatelo, accetto la vostra decisione'".