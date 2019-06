Inter, scatto Lazaro: c'è il 'sì'

INTER LAZARO / C'è anche l'esterno destro tra le priorità del calciomercato Inter identificate dal tecnico Antonio Conte che ha chiesto un rinforzo di spessore sulla corsia.

Preso Diego, in attesa di annunciare Edine di definire i dettagli per il colpo Nicolò, la dirigenza nerazzurra sta cercando di piazzare in tempi brevi tutti i tasselli richiesti dall'allenatore e potrebbe aver piazzato lo scatto decisivo anche per l'esterno avvicinandosi in maniera concret a Valentin, talento austriaco classe '96 di proprietà dell'Hertha Berlino.

Secondo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport' infatti, l'Inter sta stringendo per Lazaro con il quale avrebbe raggiunto un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Il nodo da sciogliere resta legato alla richiesta dell'Hertha ferma a 22 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre i dirigenti interisti hanno messo sul piatto 17 milioni di bonus. A metà strada si può arrivare alla fumata bianca, cresce l'ottimismo per l'ex fenomeno dei social che da ragazzino faceva impazzire Youtube con i suoi numeri.