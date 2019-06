CALCIOMERCATO PSG LEONARDO INSIGNE DONNARUMMA BARELLA PERISIC DE LIGT / In primissima serata il PSG ha ufficializzato il ritorno a Parigi di Leonardo, ex dirigente del Milan. Il nuovo ds dei parigini sarà dunque chiamato a costruire una squadra da Champions che possa inevitabilmente puntare ai massimi traguardi. Già nella sua prima avventura in Francia, Leonardo, guardò con attenzione all'Italia per rinforzare il roster parigino e non è da escludere che possa fare anche in questa estate qualcosa di simile. Sono diversi i calciatori di Serie A accostati nel recentissimo passato al Paris Saint Germain che con Leonardo potrebbe rifarsi sotto. A gennaio i francesi furono vicinissimi ad Allan, calciatore che per caratteristiche potrebbe ancora servire alla causa. L'ostacolo così come per un tentativo eventuale per Lorenzo Insigne, si chiama Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli spara altissimo.

Calciomercato PSG, da Donnarumma a Pjanic

Dal Milan, ex squadra di Leonardo, il brasiliano potrebbe pensare a Gigio Donnarumma, unica vera fonte di incassi insieme a Suso in caso di addio. Il PSG inoltre ha da poco salutato Buffon e andrebbe a caccia di un nuovo estremo difensore. Diversi potrebbero essere anche gli intrecci in ottica Juventus con Pjanic che ad inizio maggio fece scalpore con delle dichirazioni che 'aprivano' anche alla pista parigina. Nella capitale francese servirebbe anche Alex Sandro, accostato anche nei giorni scorsi e possibile partente da Torino. Il brasiliano sarebbe il mancino perfetto per la retroguardia di Tuchel. Chiudono il quadro l'ipotesi Perisic, sul quale c'è ancora un enorme punto interrogativo, oltre a Nicolò Barella anche lui riavvicinato al club francese proprio in ottica Leonardo nonostante l'Inter ci lavori ormai da diverso tempo.

PSG, intrecci con le italiane: da de Ligt a Bakayoko

Non mancherebbero anche intrecci con calciatori in ottica Serie A. Il PSG infatti è da qualche giorno forte su de Ligt, talentuoso centrale olandese cercato anche da Juventus e Barcellona. Proprio i bianconeri in passato hanno cercato il parigino Adrien Rabiot che ancora deve ufficializzare il proprio destino. Dal suo ex Milan, Leonardo potrebbe invece ripescare Bakayoko, pronto a tornare al Chelsea dopo il prestito in rossonero ma voglioso di giocare nella capitale francese.