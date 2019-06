JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Potere dei social, soprattutto in periodo di calciomercato. Basta un video, tra l'altro ben fatto, e la parte del web appassionata di calcio va letteralmente in tilt.

Proprio in questi minuti, infatti, sta facendo letteralmente il giro del web un tweet con cui ilannuncia clamorosamente l'acquisto di Pauldal! Un duro colpo per i tifosi della Juventus che sognavano il ritorno e per quelli dei 'Red Devils' che perdono le stelle, l'ennesimo super acquisto delle 'merengues' che stanno portando avanti una campagna estiva stratosferica. Peccato che... sia un fake!

Nonostante sul profilo compaia la spunta blu che verifica l'account infatti, prestando un attimo di attenzione si nota subito che l'account che ha postato il tweet in realtà è quello di @Hasib_7, giocatore di e-sports professionista dei Columbus Crew, club statunitense di MLS. Il video pubblicato ricalca quello con cui il Real Madrid ha annunciato i vari Hazard, Jovic e gli altri in questa sessione di mercato. Questa volta, però, l'annuncio di Pogba è di questo utente che si è divertito a prendere in giro migliaia di fan che stanno ritwittando e diffondendo a macchia d'olio in tutto il pianeta quello che, per ora, non si è ancora concretizzato.