CALCIOMERCATO NAPOLI PEZZELLA FIORENTINA / Il Napoli è ormai in procinto di salutare un pilastro come Raul Albiol che dorvrà per forza di cose essere sostituito a dovere nella prossima sessione di calciomercato.

Tra i nomi accostati agli azzurri è spuntato anche quello di German, difensore dellae della nazionale argentina. La redazione di 'GonfiaLaRete.com' ha contattato l’agente del classe '91 Martin Guastadisegno che ha commentato l'eventuale accostamento agli azzurri: "Il Napoli non mi ha ancora contattato, ve lo assicuro. Ne qualche settimana fa quando se ne parlava per la prima volta, ne adesso. Ho un rapporto bellissimo con Cristiano Giuntoli, ma per ora non mi ha chiamato. Adesso sono qui in Sud America, vedremo quando verrò lì in Italia”.