p>CALCIOMERCATO INTER LAZIO LACI /si sfidano per un grande talento sloveno, Ziga. Nonostante non abbia ancora compiuto diciassette anni, Laci ha già esordito in prima squadra attirando su di sé - come riporta 'interlive.it' - le attenzioni dei due club italiani ma anche deI tedeschi. Il classe 2002 è un centrale roccioso alto quasi un metro e novanta, il suo cartellino ha una valutazione tra i 500 e i 700mila euro.