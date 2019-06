CALCIOMERCATO LECCE / Il Lecce vuole ben figurare in Serie A e si sta muovendo sul mercato per fornire a Liverani una squadra all'altezza.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , nel mirino del direttore sportivo Mauroc'è il terzino sinistro Alexanderin scadenza di contratto con il, dove nell'ultima stagione ha avuto continuità con 38 presenze e due reti. Buttner è un profilo di spessore internazionale, è cresciuto nel vivaio dell'Ajax, con esperienze alvincendo anche una Premier League. Il Lecce è in prima fila ma sono alla finestra anche il Brescia e il Verona. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI