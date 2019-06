CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI PARATICI RAMADANI / Si avvicina sempre di più il momento del si definitivo di Maurizio Sarri alla Juventus nonostante qualche dettaglio da limare col Chelsea che è ancora a lavoro per il sostituto del tecnico italiano.

Le parti in causa sono al lavoro per ultimare gli ultimi preparativi prima di poter annunciare ufficialmente il nuovo allenatore bianconero.

Stando a quanto raccolto da 'Calciomercato.it' Fali Ramadani, agente di Sarri, si trova a Milano dove nel pomeriggio ha incontrato Fabio Paratici negli uffici del club bianconero in Corso Matteotti proprio per discutere del futuro dell'allenatore ex Napoli ormai sempre più vicino. Con loro anche Claudio Chiellini, collaboratore del dirigente della Juventus. L'incontro è finito da poco ed è durato nel complesso circa 2 ore e mezza . Paratici non è comunque ancora rientrato nel quartier generale Juve a Palazzo Parigi.