CALCIOMERCATO ICARDI INTER / La telenovela è destinata con ogni probabilità ancora a tenere banco nell'ambiente nerazzurro per diverso tempo: per la dirigenza nerazzurra il matrimonio è giunto al capolinea mentre l'attaccante argentino vorrebbe rimanere a Milano.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'Inter vorrebbe cedere Maurito entro il 30 giugno: una partenza dell'argentino potrebbe sistemare il bilancio nell'ambito del discorso plusvalenze ma Icardi e Wanda non vogliono affrontare il tema mercato in questo periodo. La Roma non è una destinazione gradita dal giocatore, con il Napoli sembra essersi chiusa la finestra dopo le parole di De Laurentiis mentre la Juventus dovrebbe prima cedere. All’estero le soluzioni non entusiasmano il numero nove dell'Inter".