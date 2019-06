p>CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO SARRI CANCELO / Sta nascendo ladi Maurizio: in attesa dell'annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni, la dirigenza bianconera è al lavoro per cercare di regalare nuovi rinforzi al suo nuovo tecnico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Sarri sarebbe intenzionato a schierare Cristiano Ronaldo come prima punta ma questo non esclude l'arrivo di un altro bomber dal mercato, vista la partenza possibile di Mandzukic e Higuain. Cancelo è in uscita dalla Juventus con il Manchester City che rimane in vantaggio, dopo Traoré e Demiral, Paratici continua a lavorare su Pogba e Chiesa.