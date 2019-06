p>CALCIOMERCATO NAPOLI QUAGLIARELLA ZAPATA / Non solo James, Aureliovuole regalare un nuovo bomber a Carloin vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da 'Il Mattino', la dirigenza delè allavoro su diversi profili da affiancare a Milik: come raccontato da 'Calciomercato.it' , l'attaccante polacco sarà il punto di riferimento anche nella prossima stagione anche se la trattativa per il rinnovo stenta a decollare.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La volontà del Napoli è di riportare in città Fabio Quagliarella, che nell'ultima stagione si è laureata capocannoniere con la maglia della Sampdoria: l'attaccante classe 1983 rimane sempre nei pensieri di De Laurentiis. Escluso l'acquisto di Icardi, il Napoli continua a monitorare la situazione legata a Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta.