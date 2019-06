INTER BALE MANCHESTER UNITED / Addio a Gareth Bale. Il Manchester United si tira fuori dalla corsa alla stella gallese. Ne sono sicuri dall'Inghilterra, che sottolineano come i 'Red Devils' non siano più interessati al giocatore ex Tottenham, ormai in rotta con il Real Madrid e la cui permanenza nella capitale iberica appare davvero difficile.

Tra le pretendenti c'è anche l', che sogna di regalare il giocatore ad Antonio, ma attenzione anche alla: le uniche che in Italia potrebbero permettersi di acquistare il numero 11 delle 'Merengues'. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Tra le pretendenti invece sembra dunque non esserci più il Manchester United. Lo riporta 'Sky Sports', che sottolinea come gli inglesi si siano tirati fuori dalla corsa al giocatore. Una decisione che spetta al tecnico Solskjaer, il quale preferirebbe che il club investisse su giocatori più giovani e non nel pieno della carriera. Un avversario in meno dunque per Inter e Juventus nella corsa al giocatore.