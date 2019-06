CALCIOMERCATO JAMES RODRIGUEZ NAPOLI JUVENTUS /James Rodriguez a un passo dal Napoli? Non per Lothar Matthäus. L'ex calciatore di Inter e Bayern Monaco, in un'intervista alla versione statunitense di 'As', ha parlato della situazione del colombiano, che ha deciso di lasciare i bavaresi in cerca di una nuova avventura: "Credo che James a Monaco fosse felice, la città gli piaceva, ma non stava bene nel club. Con Heynckes si trovava bene, avevano un buon rapporto, ma con Kovac le cose sono cambiate e non solo per la lingua: è un allenatore diverso, lo conosco bene.

Kovac chiede ai calciatori di lavorare anche in difesa, e James ha bisogno di libertà, di essere il numero 10 con due centrocampisti al suo fianco, di avere libertà come fa in Colombia. Lo stile di Kovac è diverso, quindi è stato meglio per entrambe le parti seprarsi. James è un giocatore straordinario, ne sono certo, ed è un bravissimo ragazzo. Due settimane fa avemmo una conversazione di una mezz'ora, parlando di calcio e di vita. Con Kovac potrebbe aver vissuto la stessa situazione che lo portò a lasciare il Real Madrid con Zidane".

L'ex attaccante ha poi svelato i contatti tra l'ex madridista e Cristiano Ronaldo: "Vedo il suo futuro alla Juventus. Ha un gran rapporto con Cristiano, mi disse che stavano parlando e che il portoghese lo voleva con lui a Torino. Capisco perchè, visto che James può servigli tantissimi palloni"