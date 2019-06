LIVERPOOL VAN DIJK/ Una stagione da sogno quella per il Liverpool e per Virgil Van Dijk che, nonostante il secondo posto in Premier League, ha alzato la Champions League sotto il cielo di Madrid, 14 anni dopo il trionfo ai danni del Milan. Proprio in merito all'annata appena trascorsa e al futuro, il difensore centrale olandese ha parlato attraverso un post sui suoi account social: "Ho avuto un po' di giorni per pensare, ora alla fine di una stagione incredibile. Abbiamo raggiunto grandi obiettivi quest'anno e mi sento orgoglioso di far parte di questo gruppo.

Essere campioni d'Europa è un sogno che diventa realtà".

Van Dijk ha aggiunto: "Siamo affamati anche di nuovi trionfi. Sono molto contento anche per ciò che verrà con la maglia dell'Olanda, dopo una stagione in cui abbiamo iniziato a costruire qualcosa di importante. Grazie a tutti per il supporto e ci vedremo dopo la pausa per ripartire". Il centrale orange sembrerebbe quindi, nonostante i dubbi fossero pochi, a continuare la sua carriera con la maglia del Liverpool.