Roma, il Betis chiede una contropartita per Lopez

CALCIOMERCATO ROMA MARCANO BETIS - Pau Lopez è il grande sogno della Roma per sostituire Robin Olsen come portiere titolare della prossima stagione. Il club giallorosso, tuttavia, non è disposto a pagare i 35 milioni di euro della clausola rescissoria dell'estremo difensore spagnolo classe 1994.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Stando a quanto si legge sul portale iberico 'El Gol Digital', tuttavia, ilsarebbe disposto a venire incontro ai giallorossi, abbassando la parte cash qualora nella trattativa fosse inserito il cartellino di Ivan, difensore centrale prossimo a compiere 32, che la società sivigliana seguiva anche prima dello sbarco nella Capitale e che sarebbe stato richiesto dal nuovo tecnico biancoverde