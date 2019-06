p>INTER STRAMACCIONI LUKAKU/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Andrea nuovo tecnico dell'Esteghial in Iran , ha parlato del calciomercato della sua ex squadra, l'Inter ora di Antonio: "L'arrivo di Romelusarebbe tanta roba, somiglia un po' a. In Serie A è difficile trovare giocatori abili sia dal punto di vista tecnico che fisico. Non solo, ancheè un gran colpo". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Stramaccioni ha anche parlato della sua nuova esperienza proprio in Iran: "All'inizio non gli avevo dato molta importanza poi, quando mi è stata descritta la situazione, ho cambiato idea, mi hanno cercato molto".