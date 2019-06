CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK - Arkadiusz Milik è reduce dalla sua migliore stagione italiana con 20 gol messi a segno tra campionato e coppe. Messi alle spalle i gravi infortuni e grazie alla cura Ancelotti, il 25enne centravanti polacco è tornato ai massimi livelli, attirando l'attenzione di alcuni club.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , ad oggi non è in discussione la sua permanenza al, ma la trattativa per il rinnovo del contratto siglato al suo arrivo all'ombra del Vesuvio nel 2016 stenta a decollare. L'ex, anche dopo il ritorno nella classifica dei 100 calciatori più preziosi del Cies , si aspetta un ritocco dell'ingaggio rispetto ai 2,5 milioni di euro attuali che lo escludono dal podio dei calciatori più pagati da