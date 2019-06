SONDAGGIO CM.IT - Manolas saluta la Roma: c'è la Juventus

SONDAGGIO MANOLAS JUVENTUS - La mancata qualificazione alla prossima Champions inciderà in maniera importante sul calciomercato della Roma. In casa giallorossa si prospetta una rivoluzione iniziata con il mancato rinnovo di De Rossi e l'arrivo in panchina di Fonseca e che dovrebbe proseguire con la partenza di alcuni big.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Tra questi quello più corteggiato è il difensore greco Kostas, che piace sia in Italia che all'estero. Secondo la maggioranza relativa (40%) dei follower della paginadi Calciomercato.it , la destinazione migliore per l'ex Olympiacos sarebbe la, che ha avuto di poco la meglio sulche si è fermato al 31%. Il 16% dei votanti pensa che l'ellenico dovrebbe trasferirsi in, mentre il restante 13% lo vedrebbe bene al