JUVENTUS BARZAGLI INTERVISTA / L'ormai ex difensore della Juventus Andrea Barzagli, che dalla prossima stagione potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico del nuovo allenatore bianconero (Sarri è a un passo), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'JTV', ripercorrendo la sua carriera juventina: "L'avventura con la Juventus nasce grazie a Paratici, che venne a vedermi giocare col Wolfsburg e mi ha cambiato vita e carriera. In Germania vincemmo uno scudetto incredibile, ma appena arrivò la Juve dissi subito di sì.

Con lo Stadium è cambiato tutto".

SUCCESSI - "La cosa straordinaria è continuare a vincere, in otto anni puoi toppare un campionato, noi ci siamo andati vicini due volte, ma riuscendo a portarne a casa otto di fila crei una mentalità incredibile".

SCONFORTO - "Due stagioni fa, quando abbiamo perso col Napoli, arrivai all'allenamento, vidi un po' di facce tristi e dissi: 'Mamma mia, abbiamo perso il campionato'. Mi risposero tutti 'basta, che dici': lo feci per dare una scossa, ma anche perchè lo pensavo".

ADDIO - "Ho deciso nel corso della stagione, dal punto di vista fisico non è stata semplice e ho capito che fosse arrivata la fine".

FUTURO - "Il calcio offre tante opportunità, ora penso che sono felice di quanto avuto da questo club".