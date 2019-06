Milan, UFFICIALE: torna Boban, Maldini direttore tecnico

UFFICIALE MILAN BOBAN / Era nell'aria, ma oggi è arrivata l'ufficialità: Zvonimir Boban lascia la FIFA e torna al Milan. Il club rossonero ha annunciato la nomina del suo ex calciatore come Chief Football Officier, che sarà responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive, lavorando a stretto contatto con l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis e Paolo Maldini, nominato a sua volta, sempre oggi, direttore tecnico.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Boban ha commentato così la sua scelta: "Darò tutto me stesso per questa causa e per i nostri colori rossoneri - ha dichiarato al sito ufficiale della società - Quando Paolo mi ha chiamato per avere la mia disponibilità, sono salito in macchina e sono andato a Milano a casa sua, in piena notte, per capire lo stato delle cose. Dopo aver parlato con Ivan e la proprietà, tutto era chiaro ed eccomi qua, nella città, nel mio Club che amo e nella terra che mi ha dato tanto. Spero di poter ripagare tanta fiducia. Devo anche ringraziare il Presidente della FIFA Gianni Infantino che, seppur interista, è stato un vero amico e ha capito che questa era una chiamata simile a quella sua di tre anni fa. Impossibile dire di no".