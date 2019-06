Real Madrid, UFFICIALE: colpo giapponese per il Castilla

REAL MADRID KUBO / Real Madrid scatenato, non solo per la prima squadra.

Dopo aver chiuso le operazioni, il club spagnolo ha annunciato anche un colpo per la Cantera, acquistando Takefusa. Il giapponese di 19 anni farà parte dele torna in Spagna dopo aver lasciato il Barcellona all'età di 14 anni in seguito alla sanzione della Fifa nei confronti del club catalano per aver violato il regolamento sui trasferimenti di minori.