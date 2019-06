JUVE ROMA HIGUAIN MANOLAS ZANIOLO / Juventus e Roma protagoniste in questa fase del calciomercato. In particolare sul fronte allenatore. Il club giallorosso ha ufficializzato nei giorni scorsi l'ingaggio di Paulo Fonseca per ripartire con un nuovo progetto, mentre la formazione campione d'Italia è alla stretta finale per l'arrivo di Maurizio Sarri che andrà a raccogliere la pesante eredità di Allegri. Le due società non perdono però di vista il mercato e hanno iniziato a panificare ovviamente anche le mosse per la finestra estiva della campagna trasferimenti. E proprio l'asse Torino-Roma potrebbe diventare caldissimo e riservare delle sorprese: Manolas e Zaniolo sono da tempo sul taccuino della Juventus, che potrebbe mettere sul piatto pedine quali Higuain, Cuadrado e Perin per un maxi-scambio con la Roma. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti!

Juventus-Roma, carta Higuain per Manolas

Particolare attenzione agli incroci tra Juventus e Roma in questa fase della sessione estiva del calciomercato. La dirigenza della Continassa sembra ritornata con prepotenza sulle tracce di Kostas Manolas, a più riprese nei pensieri del capo area sport bianconero Fabio Paratici. Il nazionale greco piace da tempo alla Juve e il costo del cartellino, misurato all'esperienza e allo spessore tecnico, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per la 'Vecchia Signora' per rinforzare il pacchetto difensivo rispetto ad altri obiettivi più difficili da perseguire sul piano economico. Manolas ha una clausola rescissoria con la Roma di 36 milioni di euro e oltre ai bianconeri ha catturato anche le attenzioni di Inter, Milan e Napoli in Italia, senza dimenticare all'estero le sirene che portano ad Arsenal, Manchester United e Atletico Madrid.

La Juventus per Manolas potrebbe così giocarsi la carta Gonzalo Higuain, che a bilancio viene valutato dai dirigenti della Continassa al pari di Manolas.

Juventus, pressing su Zaniolo: Cuadrado-Perin per convincere la Roma

Un affare che andrebbe in porto per questioni di opportunità e sui cui le due società avrebbero già intavolato dei discorsi per appurare i margini ad un'eventuale trattativa. La Roma in questo caso sostituirebbe in attacco Dzeko - sempre più vicino all'Inter - con un profilo di spessore e a caccia di rivalsa come il 'Pipita', annotando a bilancio una plusvalenza importante. La Juve al contempo troverebbe una sistemazione per un centravanti in esubero a Torino, senza registrare minusvalenze e acquisendo in rosa un difensore che darebbe a Sarri ampie garanzie dietro la coppia titolare Chiellini-Bonucci. Uno scoglio nell'ipotetico scambio sarebbe l'ingaggio di Higuain, che nel contratto in essere con la Juventus percepisce un ingaggio di 9,5 milioni a stagione, che non rientrerebbe nei parametri del sodalizio del presidente Pallotta.

Ma non solo Manolas e Higuain. Nel tavolo dei discorsi tra Juventus e Roma potrebbero trovare spazio altre pedine. Uno dei talenti giallorossi a stuzzicare maggiormente la fantasia di Paratici è ovviamente Nicolò Zaniolo, con il Ds bianconero da tempo in pressing sull'ex Inter e in costante contatto con l'entourage del gioiello classe '99. La priorità del giocatore e della Roma resta al momento una soluzione che porti all'accordo per il rinnovo, anche se un'offerta superiore ai 50 milioni potrebbe cambiare le carte in tavola, senza dimenticare oltre alla Juve anche l'interesse concreto del Tottenham. I campioni d'Italia, come per Manolas, possono puntare su più carte da giocarsi per abbassare il cash da versare eventualmente alla Roma. Se un inserimento di Higuain appare complesso vista la forbice esistente tra prezzo, età ed ingaggio, maggior successo potrebbe sortire l'inserimento nell'ipotetico affare di Juan Cuadrado e Mattia Perin. Il jolly colombiano può lasciare Torino senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 e rappresenterebbe un elemento prezioso per le alchimie tattiche del nuovo tecnico giallorosso Fonseca, mentre il portiere ex Genoa chiuso da Szczesny a Torino sarebbe considerato un elemento affidabile tra i pali per rimpiazzare l'incerto Olsen. Grandi manovre sulla Torino-Roma: il mercato estivo si fa già bollente.