INTER MAROTTA ICARDI CONTE / L'Inter riparte da Lugano.

I nerazzurri di Antonioandranno in ritiro in Svizzera e nel giorno dell'ufficializzazione della sede estiva ha parlato in conferenza Beppe: "Icardi sarà in ritiro? Della rosa al momento non parlo - riporta 'gazzetta.it' - Con Conte abbiamo scelto un top player metaforico, Antonio ha la mentalità vincente, sa valorizzare le risorse che ha disposizione. L'Inter vuole alzare l'asticella, con la competenza di Conte, con l’appoggio di una società forte, sono certo che ce la faremo. Siamo sicuri che daremo grandi soddisfazioni ai nostri tifosi"