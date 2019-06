JUVENTUS POGBA REAL / In attesa di definire una volta per tutte il capitolo allenatore, la Juventus non perde di vista anche il rafforzamento di una rosa chiamata a compiere l'ennesimo assalto alla Champions League.

Uno dei nomi più chiaccherati del momento è sicuramente Paul, destinato a catalizzare le attenzioni dei media durante la sessione di calciomercato

Il centrocampista francese, come è noto, è in cima alla lista di Zinedine Zidane per rinforzare il centrocampo, ma il Real Madrid non ha alcuna intenzione di varcare certi limiti economici per accontentare il proprio tecnico. Contattato da 'L'Equipe', un dirigente dei Blancos di cui non è stata rivelata l'identità ha lanciato un segnale chiaro al giocatore e a Mino Raiola. "Se arriva un Neymar o un Mbappé, possiamo dargli facilmente 20 milioni di euro all'anno perché sono grandi stelle mondiali. Però un calciatore come Pogba, che non è così grande, non può arrivare e diventare immediatamente quello pagato di più. Deve riflettere su questo e far riflettere chi lo rappresenta".