Serie A, blitz per Yilmaz

CALCIOMERCATO SERIE A LECCE YILMAZ / A 34 anni (li compirà il 15 luglio), Burak Yilmaz potrebbe giocare in Serie A. L'attaccante, che in passato è stato accostato alla Lazio, è finito nel mirino del Lecce.

Il club salentino, con un vero e proprio blitz, come riporta 'Sky Sport', si è recato in Turchia per mettere a segno il colpo per l'attacco. Per restare aggiornato con tutte le news legat al mercato CLICCA QUI . Ci sarebbe già il sì del bomber delma occhio alla concorrenza