Napoli, 100 milioni di euro per Insigne

NAPOLI INSIGNE DE LAURENTIIS PSG / Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per Lorenzo Insigne: l'attaccante italiano può lasciare Napoli per 100 milioni di euro. Sarebbe questa la richiesta del numero uno azzurro.

Tra le squadre interessate c'è ilma i francesi - come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - sarebbero pronti a spingersi non oltre i 60-70 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Sono giorni caldi dunque per il futuro di Lorenzo Insigne: nell'agenda di De Laurentiis c'è un incontro con Mino, pronto a chiedere un adeguamento del contratto.