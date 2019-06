CALCIOMERCATO MILAN KRAMARIC HOFFENHEIM / Il Milan si muove su vari fronti in ottica calciomercato, numerose le piste che Paolo Maldini sta seguendo per il club rossonero.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

In attacco, spunta anche il nome, secondo 'Tuttosport', di, identificato come la spalla ideale di. Per l'attaccante dell', però, trattativa non semplice, i tedeschi lo valutano circadi euro.