Inter, tesoretto Primavera: doppia cessione da 20 milioni!

CALCIOMERCATO INTER PRIMAVERA EMMERS VANEHUSDEN / L'Inter continua a fare affari con i suoi giovani. I nerazzurri potrebbero incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro dalle cessioni di Zinho Vanheusden e Xian Emmers.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

I due calciatori - come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - sono finiti nel mirino dello. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai nerazzurri CLICCA QUI . L'offerta, non ancora accettata, è come detto di 20 milioni.