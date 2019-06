CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA SCAMBIO / E' Lucas Torreira il sogno per il centrocampo del Milan. Marco Giampaolo, che ad ore diventerà il nuovo tecnico dei rossoneri, punterebbe ad occhi chiusi sul calciatore uruguaiano, che ha plasmato alla Sampdoria. Arrivano conferme sull'interesse da parte di Maldini e Boban ma strapparlo all'Arsenal, in cui è diventato praticamente un titolare inamovibile, non sarà per nulla facile.

Il centrocampista, classe 1996, sarebbe il profilo ideale per il nuovo progetto delma servono parecchi soldi o le giuste carte per convincere i Gunners. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Tra i profili che potrebbero piacere all'Arsenal potrebbe esserci Kessie, un giocatore che ormai da anni viene accostato alla Premier League e che per caratteristiche si sposerebbe bene con il campionato inglese. Un altro giocatore che potrebbe interessare è Suso. Lo spagnolo non sembra rientrare nei piani del Milan e una successione sarebbe plusvalenza pura e ossigeno per le casse rossonere.