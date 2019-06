MILAN VERTOUT CUTRONE FIORENTINA / Futuro tutto da scrivere per Cutrone. L'attaccante continua ad essere accostato a diverse squadre di Serie A. Dopo Torino e Sassuolo, è rispuntata la Fiorentina. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe Montella a volere il giovane attaccante del Milan.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . I rossoneri sono interessati a, valutato, e così nasce l'idea scambio sull'asse Firenze-Milano che porterebbe il bomber in viola e il centrocampista in rossonero.