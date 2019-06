Juventus, colpo de Ligt: l'offerta sul tavolo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT PSG / E' sempre più Psg per de Ligt. Il difensore, messosi in luce con l'Ajax, sarà quasi certamente il primo colpo di Leonardo. Il brasiliano e l'agente Raiola sono in trattativa da diversi giorni per chiudere l'affare.

L'offerta sul tavolo del centrale è davvero da capogiro: i francesi - stando a quanto riportato da 'Sport' - garantirebbero ben 12 milioni di euro netti a stagione. Il doppio rispetto a quello che avrebbe offerto il Barcellona. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La Juventus, invece, persi sarebbe fermata a