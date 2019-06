Lazio, pressing su Lazzari: ecco la chiave

CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI SPAL MURGIA / Ritorno di fiamma importante per la Lazio su Manuel Lazzari. I biancocelesti spingono forte per l'esterno della Spal e, come riferisce il 'Corriere dello Sport', può inserire il discorso relativo a Murgia nella trattativa. Di base, dovrebbe essere rinnovato il prestito del centrocampista.

La Spal vorrebbe inserire un diritto di riscatto,però non vorrebbe perderlo ma la clausola del controriscatto non viene utilizzata di frequente. I ferraresi, dal canto loro, vorrebbero monetizzare, ma il presidentesa che tra le big Lazzari non ha molto mercato. L'alternativa, come anticipato da Calciomercato.it, è l'Atalanta