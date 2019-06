CALCIOMERCATO ATALANTA MALINOVSKYI / Atalanta al lavoro per i colpi da Champions League. Negli ultimi giorni, riporta la 'Gazzetta dello Sport, sarebbe stata ridotta la distanza tra domanda e offerta col Genk per Malinovskyi, centrocampista offensivo classe 1993.

Il talento ucraino, seguito in passato da, sarebbe propenso a un traferimento in Italia, specialmente in un club che disputerà la prossima. Così, forti del placet del giocatore, i dirigenti bergamaschi non vorrebbero superare quota 15 milioni di euro. La trattativa prosegue spedita tra l'ottimismo atalantino.