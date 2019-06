Napoli, Albiol verso l'addio: Manolas l'erede?

CALCIOMERCATO NAPOLI ALBIOL VILLARREAL MANOLAS ROMA / Si aprono scenari improvvisi di calciomercato in casa Napoli. Torna elevato infatti il rischio di perdere Raul Albiol, che, come scrive il 'Corriere dello Sport', è corteggiato incessantemente dal Villarreal. Il centrale spagnolo può essere liberato con una clausola da 4 milioni di euro e potrebbe decidere di tornare in Spagna come scelta di vita. Al più presto, dovrà decidere e dare una risposta ad Ancelotti.

In caso di addio, azzurri a caccia di un sostituto. Per Manolas la Roma chiede l'intera clausola da 36 milioni , ma prende piede anche l'ipotesi di uno scambio Manolas-Higuain con la Juventus . Il secondo nome sulla lista sarebbe quello di German, ma lalo reputa incedibile. In alternativa, piace, difensore del