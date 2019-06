CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Adrien Rabiot conferma i contatti in corso con la Juventus. Il centrocampista in uscita dal PSG, acquistabile a parametro zero fra poche settimane, è attualmente in Toscana, dove si sta godendo alcuni giorni di vacanza con la madre-agente Véronique e i due fratelli, Douch e Geoffroy. Così, intercettato da alcuni giornalisti, il calciatore ha rivelato alcuni dettagli sulla trattativa coi bianconeri: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Rabiot ha parlato in maniera concisa: "Sì, i bianconeri mi hanno cercato.

Ci stiamo parlando - le sue parole a 'Tuttosport' - L’Italia mi piace tanto. Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. Premier League? Stiamo valutando, non possiamo dire nulla. Ancora non so. La Juve è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza". Non è escluso, quindi, che a Porto Ercole, nei prossimi giorni, possa prospettarsi un summit decisivo tra l’entourage del calciatore e gli uomini-mercato bianconeri. Rabiot, dal canto suo, vorrebbe almeno raddoppiare i 3,1 milioni di euro netti a stagione che percepisce attualmente, facendo leva sul suo arrivo a costo zero che fa gola a tutti.