Inter, incontro con Lukaku: c'è l'intesa

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Uno dei primi obiettivi di calciomercato dell'Inter resta Romelu Lukaku. Ieri, il Manchester United ha estromesso Lukaku dalle foto pubblicate su Instagram per accompagnare la pubblicazione del calendario della prossima stagione. Un indizio consistente su una possibile partenza.

In serata, come riporta il 'Corriere dello Sport', c'è stato quindi l'incontro tra il ds nerazzurro Pieroe Federico, agente dell'attaccante. Ci sarebbe l'intesa di massima sull'ingaggio, riveduto ulteriormente al ribasso dopo la decurtazione del 25% da parte dei Red Devils per la mancata partecipazione alla prossima. Il nodo resta l'accordo con il, che non vuole svenderlo, anzi. Come contropartita tecnica, sarebbe stato chiesto Skriniar, che però l'Inter reputa incedibile.