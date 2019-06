CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA HIGUAIN MANOLAS / Juventus e Roma al lavoro per lo scambio dell'estate. Alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, la Juve ha da tempo messo gli occhi su Manolas, talento che può lasciare la Capitale col versamento dei 36 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Su di lui, oltre agli occhi dell'Inter in Italia, all'estero ci sono anche quelli di Atletico Madrid e Manchester United tra le altre.

Tuttavia, i bianconeri potrebbero giocarsi una 'carta' importante per sbloccare l'affare e sbaragliare la concorrenza: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Valutato anche lui al pari di Manolas, Gonzalo Higuain potrebbe compiere il percorso inverso del greco approdando in giallorosso. Tra le parti, riporta la 'Gazzetta dello Sport', già ci sarebbero i contatti per un affare che farebbe comodo a entrambe: i romanisti necessitano di circa 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e sostituirebbero Dzeko con un attaccante di spessore; i bianconeri, oltre a trovare una sistemazione al centravanti in esubero, non farebbero minusvalenze e guadagnerebbero un difensore valido. Se per l'ingaggio di Manolas c'è da fare i conti con Raiola, che chiederebbe circa 6 milioni di euro a stagione, per quello di Higuain si potrebbe valutare un contributo bianconero, considerando i 9,5 milioni a stagione che percepisce attualmente.